Les estivales du sport Marignane Marignane Catégories d’évènement: 13700

Marignane

Les estivales du sport Marignane, 13 juin 2022, Marignane. Les estivales du sport Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane

2022-06-13 – 2022-06-16 Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau

Marignane 13700 Marignane Programme :

– Lundi 13 : judo – volley – escrime – escalade – trottinette/skate/draisienne – parkour.

– Mardi 14 : tennis – judo- basket – tir laser – gymnastique – escalade – trottinette – /skate/draisienne – parkour.

– Mercredi 15 : judo – aviron – football – athlétisme – escalade – trottinette – /skate/draisienne – parkour.

– Jeudi 16 : tennis – tir à l’arc – judo – aviron – handball – tir laser – escalade – trottinette/skate/draisienne – parkour.



Animations gratuites. Le Service des Sports et les associations sportives de la Ville de Marignane proposent une semaine de découverte et d’initiation à différentes pratiques sportives. sports@ville-marignane.fr Programme :

– Lundi 13 : judo – volley – escrime – escalade – trottinette/skate/draisienne – parkour.

– Mardi 14 : tennis – judo- basket – tir laser – gymnastique – escalade – trottinette – /skate/draisienne – parkour.

– Mercredi 15 : judo – aviron – football – athlétisme – escalade – trottinette – /skate/draisienne – parkour.

– Jeudi 16 : tennis – tir à l’arc – judo – aviron – handball – tir laser – escalade – trottinette/skate/draisienne – parkour.



Animations gratuites. Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane

dernière mise à jour : 2022-05-24 par Office de Tourisme de Marignane Provence Tourisme / Office de Tourisme de MarignaneProvence Tourisme / Office de Tourisme de Marignane

Détails Catégories d’évènement: 13700, Marignane Autres Lieu Marignane Adresse Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Ville Marignane lieuville Esplanade Laurens Deleuil Cours Mirabeau Marignane Departement 13700

Marignane Marignane 13700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignane/

Les estivales du sport Marignane 2022-06-13 was last modified: by Les estivales du sport Marignane Marignane 13 juin 2022 13700 Marignane

Marignane 13700