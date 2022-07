Les Estivales du Pré-Bocage : spectacle de théâtre comique de Joe Sature à Villers-Bocage, 20 juillet 2022, .

Les Estivales du Pré-Bocage : spectacle de théâtre comique de Joe Sature à Villers-Bocage



2022-07-20 – 2022-07-20

Pré-Bocage Intercom vous invite à découvrir le spectacle de théâtre comique de Joe Sature et ses joyeux Osselets : Depuis une trentaine d’années, « les Joe Sature » inventent des spectacles de rue humoristiques et rythmés, et déclinent leur passion du music-hall sous toutes les formes.

