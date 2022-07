Les Estivales du Pré-Bocage : spectacle de cirque du Duo Kilombo à Villers-Bocage, 13 juillet 2022, .

Les Estivales du Pré-Bocage : spectacle de cirque du Duo Kilombo à Villers-Bocage



2022-07-13 – 2022-07-13

Pré-Bocage Intercom vous invite à découvrir le spectacle d’acrobatie, monocycle et jonglage du Duo Kilombo : « Etranges Etrangers ». Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de travers, on épie, on se méfie, on a peur… Parce qu’on ne se connait pas. Personnalités différentes, moyens d’expression divergents, tout prête à l’incompréhension entre ces deux personnages. Mais si l’un empiète sur le territoire de l’autre, alors que se passe-t-il ?

