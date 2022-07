Les Estivales du Pré-Bocage : spectacle de cirque d’Albert à Villers-Bocage

2022-08-10 – 2022-08-10 Pré-Bocage Intercom vous invite à découvrir le spectacle de cirque d’Albert : Albert est un personnage singulier, amoureux de la rue et de la vie. Ce qu’il aime c’est partager un moment avec ses semblables. Jongleur et accordéoniste, il est adepte… dernière mise à jour : 2022-07-08 par

