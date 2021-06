Villers-Bocage Villers-Bocage Calvados, Villers-Bocage Les Estivales du Pré-Bocage : La Lochante à Villers-Bocage Villers-Bocage Villers-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Villers-Bocage

Les Estivales du Pré-Bocage : La Lochante à Villers-Bocage Villers-Bocage, 11 août 2021-11 août 2021, Villers-Bocage. Les Estivales du Pré-Bocage : La Lochante à Villers-Bocage 2021-08-11 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-11 Place de Gaulle Médiathèque

Villers-Bocage Calvados La Lochante, trio normand, ravive les chansons du répertoire humaniste français à la médiathèque de Villers-Bocage. La Lochante, trio normand, ravive les chansons du répertoire humaniste français à la médiathèque de Villers-Bocage. contact@pbi14.fr +33 2 31 77 57 48 La Lochante, trio normand, ravive les chansons du répertoire humaniste français à la médiathèque de Villers-Bocage. La Lochante, trio normand, ravive les chansons du répertoire humaniste français à la médiathèque de Villers-Bocage. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-Bocage Autres Lieu Villers-Bocage Adresse Place de Gaulle Médiathèque Ville Villers-Bocage lieuville 49.08052#-0.65511