Les Estivales du Pré-Bocage : concert de musique latine de Como No à Aunay-sur-Odon Villers-Bocage, 6 août 2022, Villers-Bocage.

Aunay-sur-Odon Place de l’Hôtel de Ville Villers-Bocage Calvados Place de l’Hôtel de Ville Aunay-sur-Odon

2022-08-06 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-06 12:30:00 12:30:00

Pré-Bocage Intercom vous invite à découvrir la musique latine du groupe Como No : Des compos latinos made in Normandie ? Du Tres, du Cuatro, des Claves comme là-bas sonnent le groove de cette équipée solaire pour accompagner les chansons d’Isabelle Balcells, ibérique de sang et de cœur, et font la part belle aux chants arrangés et chœurs accordés. Des saveurs variées, pour se dandiner ou simplement rêver.

contact@pbi14.fr +33 2 31 77 57 48

