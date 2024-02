[Les Estivales du Patrimoine] Spectacle Théâtral, Comédie Sonzay, jeudi 29 août 2024.

[Les Estivales du Patrimoine] Spectacle Théâtral, Comédie Sonzay Indre-et-Loire

Dans le cadre des Estivales du Patrimoine, le Château de la Motte organise une visite et propose un spectacle théâtral, comédie en collaboration avec Le théâtre Les Pieds Nus.

Programme

17h Ouverture des portes

17h10 Visite guidée

18h Goûter, petite restauration

18h30 Spectacle théâtral

Construit sur un plan quadrangulaire, le château de la Motte-Sonzay conserve ses tours féodales du XIVème XVème siècle. Il a été transformé au XVIème siècle par l’ajout de deux façades Renaissance. Au XIXème siècle, les deux ailes joignant la chapelle ont été abattues et la cour intérieure transformée en terrasse. Il est classé Monument Historique depuis 1959.

Le théâtre Les Pieds Nus vous présentera la dernière comédie-ballet de Molière et Lully, le Bourgeois Gentilhomme qui associe la comédie, la danse et la musique, dans une inspiration baroque qui vient nous surprendre et nous émerveiller. 1616 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-29 17:00:00

fin : 2024-08-29

Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lamotte.sonzay@gmail.com

L’événement [Les Estivales du Patrimoine] Spectacle Théâtral, Comédie Sonzay a été mis à jour le 2024-02-27 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan