[Les Estivales du Patrimoine] Musique baroque pour voix et archiluth à l’Abbaye de la Clarté-Dieu Saint-Paterne-Racan, mercredi 17 juillet 2024.

Dans le cadre des Estivales du Patrimoine, l’abbaye de la Clarté-Dieu organise un concert de musique baroque pour voix et archiluth.

Programme

17h Visite Guidée

18h Spectacle

Cette abbaye cistercienne fondée en 1239 est une réelle empreinte du territoire. Pillée et incendiée durant la guerre de Cent ans et ensuite restaurée, l’abbaye se voit une seconde fois meurtrie à la révolution française.

Fondé en 2011, l’ensemble Consonance porte un répertoire allant du premier baroque à la période classique. Cherchant à aiguiser la curiosité du public, il donne à entendre les œuvres de compositeurs et compositrices connues ou encore à découvrir des XVIIème et XVIIIème siècles tels que Boësset, Charpentier, Purcell, Cazzati et tant d’autres. Le concert De bouche à oreille , vous émerveillera autour de la musique baroque pour voix et archiluth. 55 5 EUR.

Début : 2024-07-17 17:00:00

fin : 2024-07-17 19:00:00

Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

