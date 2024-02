[Les Estivales du Patrimoine] Duo poétique en musique sur le thème de Ronsard au Manoir de la Cantinière Beaumont-Louestault, vendredi 23 août 2024.

[Les Estivales du Patrimoine] Duo poétique en musique sur le thème de Ronsard au Manoir de la Cantinière Beaumont-Louestault Indre-et-Loire

Dans le cadre des Estivales du Patrimoine 2024, le Manoir de la Cantinière vous ouvre ses portes pour un duo poétique sur le thème de Ronsard.

Programme

16h30 Visite guidée des extérieurs (2 groupes de 30 min)

17h30 Spectacle suivi d’un moment de convivialité

La Cantinière, est un logis-porte de la fin du XVIème siècle. Ses deux pont-levis, dont on voit encore aujourd’hui les rainures dans la façade, donnent accès à une vaste terrasse rectangulaire terminée au Nord par un pigeonnier. Une tour de défense convertie en chapelle au XVIIème siècle est également présente. Le logis, ses douves et la chapelle sont inscrits à l’Inventaire des Monuments historiques depuis 1949.

La Compagnie Le Bal de Saint-Bonnet qui réalise le spectacle , représente 18 ans de créations de spectacles et prestations artistiques sur mesure par Marie-Laure de Saint-Bonnet. Venez découvrir un spectacle de duo conté, poétique, et musical sur mesure, sur la vie et l’œuvre du Prince des poètes 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 16:30:00

fin : 2024-08-23 19:30:00

Beaumont-Louestault 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire tourisme2@gatine-racan.fr

L’événement [Les Estivales du Patrimoine] Duo poétique en musique sur le thème de Ronsard au Manoir de la Cantinière Beaumont-Louestault a été mis à jour le 2024-02-27 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan