[Les Estivales du Patrimoine] Concert de Musique Classique Eglise de Saint-Paterne-Racan Saint-Paterne-Racan, samedi 15 juin 2024.

Lors des Estivales du patrimoine 2024, l’Eglise de Saint-Paterne-Racan vous propose un concert de musique classique.

Programme

16h Présentation de l’église et des œuvres d’art qu’elle contient (durée 45 minutes)

17h Concert Trio Hocdé, orgue violon trompette ◊

Fin du concert apéritif

L’église de Saint-Paterne-Racan, vraisemblablement du début XIIème siècle, agrandie fin XVème par

un collatéral Sud original en trois travées, abrite deux retables et tout un ensemble de statues

de qualité. L’oeuvre la plus réputée est le groupe sculpté de l’Adoration des Mages. Elle abrite

également un orgue de facture baroque relevé en 2008.

Emmanuel Hocdé, organiste et improvisateur accompli, est un père qui a su

transmettre son goût pour la musique à ses enfants, Christophe au violon et Camille

à la trompette pour former ce trio familial. Ils interpréteront les grands compositeurs

baroques, Muffat, Bach, Haydn et Couperin, mettant en valeur les qualités de l’orgue de

l’église de Saint-Paterne-Racan. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 16:00:00

fin : 2024-06-15 18:00:00

Place de la République

Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesamis.desorgues@orange.fr

