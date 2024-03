[Les Estivales du Patrimoine] Château du Grand Launay à Semblançay Semblançay, mercredi 26 juin 2024.

Dans le cadre des Estivales du Patrimoine, venez découvrir le Château du Grand Launay et profiter d’un moment de musique classique.

Programme

17h Visite guidée

18h Spectacle

19h Moment de convivialité

Cette seigneurie médiévale fortifiée est entourée de douves. Construite en 1550 et dans son

état originel, elle sera régulièrement entretenue et aménagée mais jamais modifiée dans sa

structure depuis le XVIème siècle. Classée aux Monuments Historiques en 1930, elle est à

proximité d’une rivière et est entourée de terres, de prés, de sous-bois et d’une forêt. Le propriétaire, spécialiste de l’art contemporain et expert CNES et CEDEA, effectuera une visite

commentée de l’exposition en cours.

Ji-Yoon Park et Eric Levionnois, et Hélène Levionnois, vous proposent un voyage musical du XVIIIème au XXème siècle en tren trio à cordes. Au programme Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Ernst von Dohnányi.

Tout Public. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 17:00:00

fin : 2024-06-26 20:00:00

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire tourisme2@gatine-racan.fr

