Turquestein-Blancrupt 57560 Turquestein-Blancrupt Dans le cadre des Estivales, Roberdam présentera son spectacle tout public, “Les émotions de ma planète” ! Il s’agit d’un spectacle écolo& à vélo, une fable musicale et réaliste. On bouscule avec humour, on sensibilise en chanson. Le spectacle aura lieu en plein air et s’adresse à un public à partir de 5 ans. L’entrée est libre. contact@lekiboki.com +33 3 87 24 78 49 http://lekiboki.com/ Restaurant le Kiboki 9 Route du Donon Turquestein-Blancrupt

