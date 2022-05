LES ESTIVALES DU KIBOKI : SOIRÉE CALENTE

LES ESTIVALES DU KIBOKI : SOIRÉE CALENTE, 30 juillet 2022, . LES ESTIVALES DU KIBOKI : SOIRÉE CALENTE

2022-07-30 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-30 23:59:00 23:59:00 DJ Garcia animera cette soirée à l’ambiance latine en plein air avec animations et danses ! Une paëlla sera proposée. Attention, les places sont limitées. Exclusivement sur inscription pour l’accès au domaine. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville