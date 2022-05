LES ESTIVALES DU KIBOKI : CABARET DU SOLSTICE D’ÉTÉ Turquestein-Blancrupt, 18 juin 2022, Turquestein-Blancrupt.

2022-06-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-18 23:59:00 23:59:00

Turquestein-Blancrupt 57560

Peuplée de créatures féériques, la forêt prend vie. Et si toutes les légendes étaient vraies ? A partir de 18h00, venez participer en famille à des ateliers tressage de fleurs et peinture corporelle et assistez à des déambulations de créatures féériques et jongleurs de feu. A partir de 20h00, un conteur vous enchantera (tout public). Vers 22h00, il sera temps pour les enfants de rentrer à la maison et pour les grands d’assister à une représentation de cabaret burlesque “Ode à la la nature, à la vie et à la lumière”. La soirée se prolongera vers 23h avec DJ Garcia. Restauration et buvette sur place.

Renseignements et réservations au 03 87 24 78 49.

contact@lekiboki.com +33 3 87 24 78 49

