LES ESTIVALES DU KIBOKI : APÉRO-CONCERT, 3 juillet 2022, .

LES ESTIVALES DU KIBOKI : APÉRO-CONCERT

2022-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-07 20:00:00 20:00:00

Les apéro-concerts en plein air, c’est les dimanches en été à partir de 18h00, au Kiboki dans le cadre des ses estivales ! Au programme : 3/07 : Two Magnets (folk blues, ballads) – 10/07 : Les Scarabés (tribute to the Beatles) – 17/07 : Thibaut Sibella and the Graveyard Shift (folk/bluegrass) – 24/07 : The Fingers (pop rock) – 31/07 : Loya Champloo (musique du monde) – 7/08 : FAr West Unlimited (jazz world/groove)

dernière mise à jour : 2022-05-25 par