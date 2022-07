LES ESTIVALES DU JARDIN MONPLAISIR Toulouse, 28 juillet 2022, Toulouse.

LES ESTIVALES DU JARDIN MONPLAISIR

1 Boulevard Monplaisir JARDIN MONPLAISIR Toulouse Haute-Garonne

2022-07-28 – 2022-07-31

Toulouse

Haute-Garonne

0 EUR 0 5 “Les Estivales du Jardin” vous proposent une programmation culturelle variée et festive.

Tous les jeudis, vendredis et samedis, de 18h à 22h, artistes musicaux, danseurs et improvisations théâtrales se succéderont sous notre jolie serre.

Une restauration gustative de qualité accompagnera vos pas de danses les plus chevronnés !

Entrée du jeudi au samedi de 18h à 22h : participation libre

Dimanche de 11h à 18h : entrée libre

Au programme cette semaine :

Jeudi 28 juillet :

BEM GELADA (Concert)

Samba De Raiz / Brasil

Bem Gelada, festif, dansant, langoureux et empreint de saudade, c’est assurément du samba d’antan plus communément nommé samba de raiz (racines du samba). Laissez-vous aller à onduler des hanches le temps d’une soirée de type carioca…

Ouverture des portes à 18h00

Début du concert vers 19h00

PAF : 5 euros

Vendredi 29 juillet :

J.Hartman (Dj Set)

Hip Hop / Disco / Funk

J. Hartman est un artiste aux multiples facettes, c’est en vivant à Berlin qu’il a su y dénicher ses plus belles pépites. Véritable amoureux de la House, du Hip-Hop, de la Funk et du Disco, il a su construire son voyage sonore en s’inspirant des artistes qu’il à côtoyé sur scène et qu’il rencontré au cours de l’organisation d’événement musicaux au sein de l’association Synthèse.

Ouverture des portes à 18h00

PAF libre et heureuse

Samedi 30 juillet :

Le jardin est ouvert dès 9h (Marché de producteurs le matin) jusqu’à 22h (ouverture des Estivales à 18h)

Dimanche 31 juillet :

Entrée libre de 11h à 18h

Le Jardin Monplaisir est un jardin situé en plein centre de Toulouse et en bordure du Canal du Midi.

A partir du mois de mai 2022 et jusqu’à octobre, le jardin accueille le public tous les jeudis, vendredis et samedis, entre 18h et 22h. La buvette propose boissons et grignotages, et le jardin une programmation culturelle variée : concert, performance, expo et théâtre d’improvisation…

Ouvert aussi le dimanche de 11h à 18h

La buvette du jardin Monplaisir vous propose une offre mettant en avant producteurs locaux et produits bio, pour le plaisir de vos papilles : boissons avec ou sans alcool, petite restauration « guinguette » (tartines, fromages, olives…)

(Arrêt des commandes à 21h30)

Pour permettre d’accueillir les artistes comme il se doit, une Participation Aux Frais est parfois demandée à l’entrée (en conscience et selon vos moyens).

Nouveau rendez-vous de la saison d’été !

info@jardinmonplaisir.fr http://www.jardinmonplaisir.fr/estivales

