Brumath Brumath Bas-Rhin, Brumath Les estivales du jardin de l’Escalier : Végétal, végétaux Brumath Brumath Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Brumath

Les estivales du jardin de l’Escalier : Végétal, végétaux Brumath, 30 juillet 2021, Brumath. Les estivales du jardin de l’Escalier : Végétal, végétaux 2021-07-30 14:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Brumath Bas-Rhin Exposition de Peintures d’Hélène Kiessling Kuchler et de Sculptures en fil de fer de Valérie Heitz . Un pont entre art et nature, dans le Jardin Remarquable de L’Escalier ! Exposition de Peintures d’Hélène Kiessling Kuchler et de Sculptures en fil de fer de Valérie Heitz . Un pont entre art et nature, dans le Jardin Remarquable de L’Escalier ! +33 6 08 69 55 68 Exposition de Peintures d’Hélène Kiessling Kuchler et de Sculptures en fil de fer de Valérie Heitz . Un pont entre art et nature, dans le Jardin Remarquable de L’Escalier ! dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Brumath Autres Lieu Brumath Adresse Ville Brumath lieuville 48.73688#7.70872