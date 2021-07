Brumath Brumath Bas-Rhin, Brumath Les estivales du jardin de l’Escalier : Acte 3 – Vers Brumath Brumath Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2021-07-04 14:00:00 – 2021-07-25 18:00:00

Brumath
Bas-Rhin

Le sculpteur Jean-Luc Hattemer, dont l'ombre plane dans le jardin depuis 1998 à travers « Les jouets : les Adams et les Èves », fait son retour à L'Escalier avec de nouvelles sculptures. Il nous invite à la promenade avec sa « brouette miroir », un objet déambulatoire magique pour transporter le monde à l'échelle de son corps, tandis qu'Éric Vial, animateur TV et Radio, entraînera les participants dans des itinéraires poétiques d'une oeuvre à l'autre.

+33 6 08 69 55 68

