LES ESTIVALES DU GUB LA FERME DU GUBERNAT St Laurent De Carnols, samedi 27 juillet 2024.

La Ferme du Gubernat et Village 42 présententLES ESTIVALES DU GUB : MASSILIA SOUND SYSTEM … … … Samedi 27 Juillet 2024 – 19hFerme du Gubernat, 827 Route de Salazac 30200 Saint Laurent de CarnolsRendez-vous le 27 Juillet 2024 pour une soirée unique nichée dans l’écrin de la Ferme du Gubernat, à Saint Laurent de Carnols, pour une communion parfaite entre musique et gastronomie.CÔTÉ MUSIQUE, la ferme accueillera le 27 juillet Massilia Sound System qui fêtera 40 ans de carrière pour une soirée qui promet d’être festive !MASSILIA SOUND SYSTEM – Avant d’être un groupe scénique Massilia Sound System, comme son nom l’indique est un sound system dans sa définition jamaïcaine : une sono, des platines pour jouer des disques de reggae et des DJs / Toasters (tchatcheurs) qui ambiancent la soirée et chantent leurs textes sur les versions instrumentales des disques. En 1984 Massilia Sound System faisait leur première apparition publique au Cours Julien à Marseille, il s’en suivra quarante ans d’activités ininterrompues, aux quatre coins de la France et du monde. Quarante ans jalonnés par dix-sept albums, un livre et une multitude de concerts.CÔTÉ GASTRONOMIE, le Festival est l’occasion rêvée pour (re)découvrir la Ferme du Gubernat dans une ambiance familiale et festive ! Richard Durand du restaurant C’la vie à Orsan et Mathieu Herve du Château de Montcaud, des chefs de renoms, sublimeront à leurs façons les bons produits de la Ferme. Les vins du Domaine Rivier (Chusclan), du Domaine la Catherinette (Laval st Roman) et du Château saint Nabor (Cornillon) accompagneront à merveille ces mets délicieux !

Tarif : 19.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-07-27 à 19:00

LA FERME DU GUBERNAT ROUTE DE SALAZAC 30200 St Laurent De Carnols 30