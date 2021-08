Lemberg Lemberg Lemberg, Moselle LES ESTIVALES DU DOMINO’S BAR : BRASSENS, JEU ET BOEUF Lemberg Lemberg Catégories d’évènement: Lemberg

Lemberg Moselle Lemberg Dans le cadre de ses estivales, le Domino’s bar de Lemberg proposera trois temps d’animation qui permettront aux amateurs de musique de s’oxygéner les tympans ainsi que les neurones attenants ! A partir de 11h : Joseph Walter chante Brassens.

Entrée gratuite et petite restauration (croque monsieur).

De 17h à 21h : jeu géant à l’ombre des parasols.

Quixo est un jeu du créateur strasbourgeois Thierry Chapeau. Ce jeu, dans sa version géante, permet d’allier un système de déplacement très original et un principe de jeu très simple, qui lui ont valu entre autres l’Oscar du jouet en France. L’occasion de mettre en branle les stratégies cognitives pour s’affronter dans la bonne humeur !

Petite restauration.

A partir de 21h : Soirée “Boeuf musical” (Jam Session).

Dans la lignée du cabaret parisien “Le boeuf sur le toit”, la scène sera ouverte pour une session d’improvisation musicale. Rien de plus simple : débutants ou rock-stars, ramènent leur guitare, leurs baguettes et/ou leur voix, montent sur scène pour un moment de partage qui pourra durer jusqu’au bout de la nuit… dominosbar@gmail.com +33 3 87 06 49 32 Cathia M. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

