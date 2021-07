La ferte-saint-aubin La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Les estivales du Cosson La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin

Les estivales du Cosson La Ferté-Saint-Aubin, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, La ferte-saint-aubin. Les estivales du Cosson

du mardi 13 juillet au samedi 7 août à La Ferté-Saint-Aubin

Mardi 13 juillet, à partir de 10 h, lancement de la 12ème édition de cette manifestation, sur un nouvel espace, plus ombragé, le site du “Parcours en Sculptures”, avec plein de surprises à la clé. Après une édition particulière en 2020, cette année, à nouveau, de nombreuses et nouvelles animations de loisirs, spectacles, concerts, séances de cinéma en plein air, entre autres, sont programmés pour vous divertir jusqu’au samedi 7 août (voir dépliant à télécharger ci-contre). Bébés, enfants, ados., adultes, séniors, n’hésitez pas, rejoignez-nous dès le 13 juillet pour lancer, ensemble, cet évènement estival fertésien incontournable ! N’oublions pas les gestes barrières ! Munissez-vous de votre siège à l’occasion des concerts et séances de cinéma en plein air. Mardi 13 juillet, à partir de 10 h, lancement de la 12ème édition de cette manifestation, sur un nouvel espace, plus ombragé, le site du “Parcours en Sculptures”, avec plein de surprises à la clé. La Ferté-Saint-Aubin Place de la Halle, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T20:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T20:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T20:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T20:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T20:00:00;2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T20:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T20:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T20:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T20:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T20:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T20:00:00;2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T20:00:00;2021-07-25T09:00:00 2021-07-25T20:00:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T20:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T20:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T20:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T20:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T20:00:00;2021-07-31T09:00:00 2021-07-31T20:00:00;2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T20:00:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T20:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T20:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T20:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T20:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T20:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T20:00:00

Détails Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse Place de la Halle, La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin