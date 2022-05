Les estivales du château de Loyat Loyat, 14 juillet 2022, Loyat.

Les estivales du château de Loyat Loyat

2022-07-14 12:00:00 – 2022-07-14 21:00:00

Loyat 56800

A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, le château de Loyat organise une « garden party » musicale, de l’heure du déjeuner à la fin de soirée. Un événement à ne pas rater.

A proximité de la forêt de Brocéliande, ce vaste et majestueux château privé du 18e siècle est situé dans un écrin de verdure de 100 hectares. Son parc, préservé de toutes nuisances et à l’abri des regards, vous réserve une promenade hors du temps.

le programme de la journée :

– Pique-nique et déambulation musicale

Des musiciens investissent le parc et propose une déambulation féérique et hors du temps. Potager, miroir d’eau, allées cavalières, calendrier celtique, quercetum d’une cinquantaine d’espèces de chênes, vont vibrer au son des musiciens. Apportez votre pique-nique et venez partager ce moment de fête en famille.

De 12h à 18h – gratuit – réservation sur le site internet du château

– Concert de musique classique dans le grand vestibule du château

Diverses pièces de Chopin, Berlioz et Ravel seront jouées ou chantées par deux interprètes de renom international : le pianiste François Dumont, lauréat des plus grands concours internationaux de piano et Helen Kearns, soprano irlandaise multi-récompensée. Ils seront accompagnés par le contrebassiste Frédéric Alcaraz, premier solo de l’Orchestre Symphonique de Bretagne.

De 19h30 à 21h. Tarif unique de 15€. Places assises et limitées. Billetterie en ligne.

contact.loyat@gmail.com +33 6 99 23 04 14 http://www.chateau-loyat.com/estivales-du-chateau-de-loyat

Loyat

dernière mise à jour : 2022-05-27 par