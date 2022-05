Les Estivales du Canal Vierzon Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon Cher Les Estivales du Canal, festival de musique créé en 2008, est devenu un événement culturel incontournable chaque été à Vierzon. Son rayonnement dépasse largement les frontières de notre ville. +33 2 48 52 65 00 http://www.ville-vierzon.fr/estivales.html Ville de Vierzon

