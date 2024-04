Les estivales d’HPPR Une histoire industrielle Rosporden, mardi 13 août 2024.

Les estivales d’HPPR Une histoire industrielle Rosporden Finistère

Visites guidées gratuites organisées par Histoire et patrimoine du pays de Rosporden, les mardis, mercredi et jeudi.

une histoire industrielle

Ce n’est pas par hasard si cette balade dans les rues de Rosporden part de la gare. Quand le chemin de fer arrive en 1863, il est un élément essentiel de la vie économique de la cité. Bourg agricole, Rosporden se développe avec la création d’entreprises liées à l’agriculture (beurreries, biscuiteries, conserveries, salaisons) ou pas (tréfileries, cirage et produits d’entretien, chaussures).

Les usines se développent et scandent la vie de la commune et de ses alentours; c’est cette histoire que nous vous proposons d’évoquer en déambulant dans les rues de la cité des étangs.

Durée 2 ans

Départ Place de la gare de Rosporden

Prévoir des chaussures de marche .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 16:30:00

fin : 2024-08-13 18:30:00

RDV place de la Gare

Rosporden 29140 Finistère Bretagne hppr29@outlook.fr

L’événement Les estivales d’HPPR Une histoire industrielle Rosporden a été mis à jour le 2024-04-05 par OTC CCA