Les estivales d’HPPR Chateau de Kerminy Rosporden, jeudi 22 août 2024.

Visites guidées gratuites organisées par Histoire et patrimoine du pays de Rosporden, les mardis, mercredi et jeudi.

Lors de la visite nous aurons l’occasion d’évoquer les nombreuses familles propriétaires du site et le cas échéant leur contribution aux modifications apportées. Outre les extérieurs du château, nous jetterons un œil aux cuisines, puis nous parcourrons le parc et ses essences rares, dont quelques séquoias qui ont survécu à la tempête de 1987.

Nous découvrirons la chapelle à l’orée des bois, laquelle se situait naguère à une centaine de mètres plus au sud, et flânerons autour de nombreux communs, certains en état, d’autres bien moins. La fontaine, son lavoir et le plan d’eau à leur suite sont également au programme.

Durée 2 h

Prévoir des chaussures de marche .

Début : 2024-08-22 16:30:00

fin : 2024-08-22 18:30:00

Rosporden 29140 Finistère Bretagne hppr29@outlook.fr

