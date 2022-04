LES ESTIVALES D’HATTONCHÂTEL : MARICI SAXES Heudicourt-sous-les-Côtes Heudicourt-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Heudicourt-sous-les-Côtes

LES ESTIVALES D'HATTONCHÂTEL : MARICI SAXES
Rue Charles de Gaulle Eglise Saint-Germain d'Auxerre
Heudicourt-sous-les-Côtes

2022-07-24

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse Heudicourt-sous-les-Côtes Quatre musiciennes uniques réunies par une soif de créativité et d’excellence. Leur approche novatrice de la musique a vu leur popularité augmenter et résonner auprès du public à travers le Royaume-Uni et au-delà. Préparez-vous à être éblouis et émus par leur programme allant de Haendel en passant par Piazolla, Kurt Weill et Davies… 20 euros (plein tarif)

– 10 euros (Personnes Handicapées)

– Gratuit -16 ans

– 5 euros pour les habitants d’Heudicourt musiqueauxmirabelles@gmail.com https://musiqueauxmirabelles.fr/ Rue Charles de Gaulle Eglise Saint-Germain d’Auxerre Heudicourt-sous-les-Côtes

