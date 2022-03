LES ESTIVALES D’HATTONCHATEL : LA MUSIQUE DE LA LEGION ETRANGERE ET JULIE CHERRIER-HOFFMANN Heudicourt-sous-les-C�tes Heudicourt-sous-les-C�tes Catégorie d’évènement: Meuse

LES ESTIVALES D’HATTONCHATEL : LA MUSIQUE DE LA LEGION ETRANGERE ET JULIE CHERRIER-HOFFMANN Heudicourt-sous-les-C�tes, 29 mai 2022, Heudicourt-sous-les-C�tes. LES ESTIVALES D’HATTONCHATEL : LA MUSIQUE DE LA LEGION ETRANGERE ET JULIE CHERRIER-HOFFMANN Heudicourt-sous-les-Côtes

2022-05-29 – 2022-05-29

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse 20 EUR La venue de la musique de la Légion étrangère est toujours un bel événement. Ses musiciens et choristes, véritables virtuoses sous la direction du colonel Émile Lardeux ont en effet l’habitude de se produire dans de nombreux pays. Avec un répertoire musical aussi classique que surprenant, qui allie chants militaires, morceaux classiques ou de variétés, ils séduisent, à chaque fois, les mélomanes les plus avertis. À cette occasion exceptionnelle, l’orchestre de la Légion Étrangère, pour la première fois de son histoire interprétera parmi les airs qui l’ont rendu célèbre dans le monde entier, des transcriptions des plus grands airs d’opéra, écrite par Emile Lardeux spécifiquement pour offrir un écrin à la voix de la soprano Julie Cherrier Hoffmann. Pour clore le programme, une création mondiale composée par Frédéric Chaslin, Chef d’orchestre, compositeur et pianiste, sur un poème écrit par un soldat anglais tombé au champs de bataille en 1917 pour défendre la France. PRÉVENTE : 15 euros (plein tarif) jusqu’au 18 avril 2022 https://musiqueauxmirabelles.fr/ Musiques aux mirabelles

Heudicourt-sous-les-Côtes

