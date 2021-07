Albi Jardin National Albi, Tarn Les Estivales des créateurs sont de retour Jardin National Albi Catégories d’évènement: Albi

**Les Estivales des créateurs** 31 juillet de 10h à 19h au Jardin national Gratuit Animation musicale de 14h à 17h avec « B-Roy », accordéoniste pêchu, festif, et rock’n’roll. [https://www.facebook.com/Lartichouette/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/Lartichouette/?ref=page_internal) Les créateurs locaux font découvrir leur savoir faire et proposent à la vente leurs toutes dernières créations. Jardin National Lices Jean Moulin, 81000 Albi Albi Tarn

