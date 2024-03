LES ESTIVALES DES CÔTES DE MEUSE-WOËVRE CONCERT DE LUCIENNE RENAUDIN VARY ET FÉLICIEN BRUT Frémeréville-sous-les-Côtes, vendredi 21 juin 2024.

Les Estivales des Côtes de Meuse-Woëvre, une série de rendez-vous de musique classique à vivre et à partager.

The Perfect Match

L’amour, qu’il soit passionnel, déçu, fou, filial, platonique, furtif ou impossible, l’amour des uns, l’amour de l’autre, l’amour de soi, l’amour toujours…Il est une source inépuisable d’inspiration pour les artistes, il est souvent la raison d’être et la quête permanente des individus. Lucienne et Félicien ont choisi, eux aussi, de parler d’amour !

Partageant la scène très régulièrement en duo depuis plusieurs années, ils ont décidé de penser un nouveau programme intitulé The Perfect Match !

Car oui, l’amour aujourd’hui est souvent une question de matchs ! Ce n’est pas Fabien Waksman, jeune compositeur prodigieux qui nous dira le contraire. Il a imaginé pour ce duo trompette et accordéon une création pleine d’humour, de virtuosité, de tendresse mais aussi de questionnements The Perfect Match.

Cette œuvre est composée à la manière d’une suite de danses de l’époque baroque. Chacun de ses mouvements vient s’intercaler entre des œuvres phares du répertoire, transcrites pour le duo et inspirées par… l’amour évidemment !

C’est ainsi que la musique de Fabien Waksman côtoie celles de Georges Bizet, de Leonard Bernstein, de Rafael Mendes, d’Astor Piazzolla ou de Michel Legrand pour conter l’amour de la trompette et de l’accordéon, compter aussi les amours de Lucienne et Félicien

Lucienne RENAUDIN VARY, trompette

Félicien BRUT, accordéonTout public

10 EUR.

Frémeréville-sous-les-Côtes 55200 Meuse Grand Est musiqueauxmirabelles@gmail.com

