Les Estivales : démonstration de Christian Guirette

2022-07-16 – 2022-07-16 Christian Guirette, peintre talentueux aux influences multiples, installe ses toiles mouvantes musicales et ensoleillées.

Il réalisera un tableau sous les yeux des visiteurs dans la cour de Dordonha.

