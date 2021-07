Saint-André-en-Vivarais Saint-André-en-Vivarais Ardèche, Saint-André-en-Vivarais Les Estivales : découverte des plantes bienfaisantes dans la nature Saint-André-en-Vivarais Saint-André-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Les Estivales : découverte des plantes bienfaisantes dans la nature Saint-André-en-Vivarais, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Saint-André-en-Vivarais. Les Estivales : découverte des plantes bienfaisantes dans la nature 2021-07-05 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-29 18:30:00 18:30:00 Sentier de sensibilisation à la nature, Ferme de Brameloup. 411 Chemin de Bramedoup

Saint-André-en-Vivarais Ardêche EUR 5 5 Découverte des plantes médicinales et aromatiques, visite en extérieur. Dégustation en fin de visite : sirop, gelée, liqueur* de foin à la ciste et miels. Tout public.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. dernière mise à jour : 2021-06-11 par

