Côtes-d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Les Estivales de Volley sont une manifestation organisée par l’association Armor Volley Ball qui se déroulent pendant 10 jours. Elles proposent des tournois de beach volley 3×3 ouverts à tous ! Mises en place sur 3 plages de la côte costarmoricaine, elles réussissent, au bout de 30 ans d’expérience, à offrir un spectacle sportif unique ! Les Estivales de Volley, ce sont une centaine de terrains montés chaque jour pour que se déroulent 13 tournois, du niveau national au niveau estivant, unisexe ou bien mixte. Force d’organisation irréprochable et de bénévoles inébranlables, la réputation des Estivales de Volley s’est bâtie sur le sable ! +33 2 96 61 98 57 http://www.estivalesdevolley.info/ Saint-Cast-le-Guildo

