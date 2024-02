Les Estivales de Volley Saint-Cast-le-Guildo, jeudi 25 juillet 2024.

Les Estivales de Volley Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Les Estivales de Volley sont une manifestation organisée par l’association Armor Volley Ball qui se déroulent pendant 10 jours. Elles proposent des tournois de beach volley 3×3 ouverts à tous ! Mises en place sur 3 plages de la côte costarmoricaine, elles réussissent, au bout de 30 ans d’expérience, à offrir un spectacle sportif unique ! Les Estivales de Volley, ce sont une centaine de terrains montés chaque jour pour que se déroulent 13 tournois, du niveau national au niveau estivant, unisexe ou bien mixte. Force d’organisation irréprochable et de bénévoles inébranlables, la réputation des Estivales de Volley s’est bâtie sur le sable !

Des débutants aux joueurs de niveau national voire international, en équipe de 3, chacun,

chacune trouvera sur les Estivales, un tournoi à sa mesure et profitera du cadre magnifique

et de l’accueil des stations balnéaires qui nous reçoivent.

Le 1 er jour ; Tournois jeunes, Estivants, Espoirs masculin et féminin, Open

Les 2 ème et 3 ème jours : Tournois Régionaux et Nationaux masculin et féminin

Bouquet final des Estivales de Volley le 30 juillet à Saint-Cast Le Guildo avec les trophées

Prestige et Euro Espoir où s’affronteront les meilleures équipes masculines et féminines des trois étapes. Chaque jour des matchs, chaque jour un accès gratuit aux tribunes, chaque jour des jeux et des animations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25

fin : 2024-07-28

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Les Estivales de Volley Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2024-01-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme