Saint-Martin-le-Vieil Saint-Martin-le-Vieil Aude, Saint-Martin-le-Vieil LES ESTIVALES DE VILLELONGUE – ALEXANDRE JOSEPH EN TRIO Saint-Martin-le-Vieil Saint-Martin-le-Vieil Catégories d’évènement: Aude

Saint-Martin-le-Vieil

LES ESTIVALES DE VILLELONGUE – ALEXANDRE JOSEPH EN TRIO Saint-Martin-le-Vieil, 6 août 2021-6 août 2021, Saint-Martin-le-Vieil. LES ESTIVALES DE VILLELONGUE – ALEXANDRE JOSEPH EN TRIO 2021-08-06 – 2021-08-06

Saint-Martin-le-Vieil Aude Saint-Martin-le-Vieil 15 15 EUR CONCERT – Folk, Soul Alexandre JOSEPH – chant et guitare

David LAMY – batterie

Adrien FROMAGER – clavier Quand on écoute la voix de ce jeune homme de 23 ans, on est saisi, on est transpercé.

Nous avons peut-être bien trouvé le fils spirituel caché de Bill Withers et Jamie Cullum !

Alexandre Joseph porte avec fougue la soul des anciens, dans ce nouveau monde. contact@abbaye-de-villelongue.com +33 6 15 77 79 03 http://www.abbaye-de-villelongue.com/concerts-abbaye-villelongue.php dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Martin-le-Vieil Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Martin-le-Vieil Adresse Ville Saint-Martin-le-Vieil lieuville 43.30501#2.16692