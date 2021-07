Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Moselle, Vic-sur-Seille LES ESTIVALES DE VIC Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille Catégories d’évènement: Moselle

LES ESTIVALES DE VIC 2021-07-31 19:00:00 – 2021-07-31 22:00:00

Vic-sur-Seille Moselle Vic-sur-Seille Vivez les Estivales de Vic : Concerts au cœur de la Cité, place Jeanne d’Arc, totalement piétonne et avec terrasses des cafetiers étendues.

Pass sanitaire ou test PCR. Au programme : – 31 juillet, MÉLI MÉLODIA : guinguette – piano – bar

– 7 août, DOUBLE R : années 60 – 70 – rock

– 14 août, MISS YOU : années 80 – 90 – pop-rock & ILOT : entre rap – folk et pop

– 21 août, THE CLETIC TRAMPS : ambiance celtique +33 3 87 01 14 14 Vic dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT DU PAYS SAULNOIS

