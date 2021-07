Vanves Place de la République Hauts-de-Seine, Vanves Les Estivales de Vanves – Cie Benoît Charpe Place de la République Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Place de la République, le samedi 10 juillet à 17:00

**Cie Benoit Charpe** (Cirque / Art de Rue) Samedi 10 juillet 17h – 17h35 | Place de la République | 35 minutes| Gratuit Un moustique obstiné et taquin va entrainer un vagabond à prendre de la hauteur, à décoller puis chevaucher un monocycle pour créer de hautes figures aériennes. Dans ce spectacle burlesque et musical, poétique et lunaire, Benoît Charpe danse sur sa monture et enchaîne les figures se jouant des limites il en profite pour voler. Cie Benoît Charpe (Cirque / Art de la rue) Place de la République 92170 Vanves Vanves Hauts-de-Seine

2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T17:35:00

