Square de l’Insurrection, le samedi 10 juillet à 17:15

**Les 3 Tess** (Chorale loufoque) Samedi 10 juillet 17h15 | Square de l’Insurrection | 1h | Gratuit Trois personnages à l’allure désuète interprètent, a capella, un répertoire de chansonnettes. Loin du rythme effréné de notre époque, Les 3 Tess vous proposent une respiration sans décors et artifices, ils s’engagent avec passion et générosité. Le résultat est subtil, absurde, irrésistiblement drôle ! Chorale loufoque : Les 3 Tess Square de l’Insurrection Carrefour de l’Insurrection 92170 Vanves Vanves Hauts-de-Seine

2021-07-10T17:15:00 2021-07-10T18:15:00

