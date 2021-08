Vanves Square Étienne Jarrousse Hauts-de-Seine, Vanves Les Estivales de Vanves – Atelier sur l’univers du Manga Square Étienne Jarrousse Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Square Étienne Jarrousse, le samedi 4 septembre à 14:30

**ATELIERS / EXPOSITION / QUIZZ SUR L’UNIVERS DU MANGA** (association Hambur’game) Atelier, exposition, quizz sur l’univers du manga ! Samedi 4 septembre : dès 14h30 Square Jarousse | 2 heures | Gratuit

Gratuit / Jauge limitée

2021-09-04T14:30:00 2021-09-04T16:30:00

