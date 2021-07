Vanves Square Étienne Jarrousse Hauts-de-Seine, Vanves Les Estivales de Vanves – Atelier « Partir en Livre » Square Étienne Jarrousse Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier Bibliothèque : **Partir en Livre** Samedi 10 Juillet : 10h Square Jarousse | 1h | Gratuit Les équipes de la Bibliothèque et du Biblio-Club s’associent pour proposer des pauses lecture pour toute la famille. Découvrez une sélection d’albums et de bandes-dessinées pour les enfants et les adolescents. Plaids et coussins fournis !

Atelier gratuit

