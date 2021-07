Vanves Square Étienne Jarrousse Hauts-de-Seine, Vanves Les Estivales de Vanves – Atelier arts plastiques « Mes Amis les Insectes » Square Étienne Jarrousse Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

samedi 10 juillet à 10:30

** » Mes Amis les Insectes « ** Samedi 10 Juillet : 10h30 Square Jarrousse | 45 min | Gratuit Enfants (3-7 ans) Quels insectes trouve-t-on au Parc Pic ? Qui sont-ils ? Les enfants apprendront tout en créant, par le biais de coloriages ou de fabrications de « bestioles » en papier !

Atelier gratuit / Inscription obligatoire / Jauge limitée : 8 enfants par atelier / 3 à 7 ans

Square Étienne Jarrousse Rue du Docteur Mailfaire 92170 Vanves

2021-07-10T10:30:00 2021-07-10T11:15:00

