Square Étienne Jarrousse, le samedi 4 septembre

**” LA VILLE EN NOIR & BLANC “** Samedi 4 Septembre : 11h30 Square Jarrousse | 1 heure 15 | Gratuit Enfants (8-12 ans) À partir de l’analyse de trois photographies du Paris 1900 par Eugène Arget, les enfants imagineront un scénario de film puis créeront un décor urbain en papier, pour donner corps à leurs histoires !

Atelier gratuit / Inscription obligatoire / Jauge limitée : 8 enfants par atelier / 8 à 12 ans

Vanves

2021-09-04T11:30:00 2021-09-04T12:45:00

