Théâtre de Vanves, le vendredi 3 septembre à 20:00

Vendredi 03 septembre | Concert Payant : 14€, 10 € 20h | Terrasse du Théâtre de Vanves **Gaspar Claus et Marion Cousin – Jo estava que m’abrasava (Musique)** Fruit de la collaboration entre Marion Cousin et Gaspar Claus, ce duo s’intéresse aux chansons traditionnelles de la péninsule ibérique. Chants de labour, de fauchage, de cueillette des siècles derniers, y croisent chansons de geste héritées du Moyen-Âge, sous les cordes d’un violoncelle et d’une voix nourris de transes archaïques et d’explorations sonores modernes.

Concert payant / Sur réservation / Jauge limitée

