Samedi 10 juillet 15h30

Animation musicale ambulante : **Marcel la Manivelle** Samedi 10 juillet 15h30 | Square de l’Insurrection | Gratuit Marcel La Manivelle, personnage un peu loufoque, a toujours été passionné par les manivelles. C’est donc naturellement qu’il s’est tourné vers le vélo et l’orgue de barbarie. Au volant de sa machine infernale, le triporteur de Barbarie, il se prend pour un pilote. Quand Marcel s’arrête, c’est pour pousser la chansonnette. Mais attention, Marcel La Manivelle ne fait pas toujours dans la dentelle… Animation musicale ambulante : Marcel la Manivelle Square de l’Insurrection Carrefour de l’Insurrection 92170 Vanves Vanves Hauts-de-Seine

2021-07-10T15:30:00 2021-07-10T16:30:00

