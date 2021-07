Sète Sète Hérault, Sète LES ESTIVALES DE THAU Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

LES ESTIVALES DE THAU Sète, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Sète. LES ESTIVALES DE THAU 2021-07-15 – 2021-09-09

Sète Hérault Estivales de Thau 2021

Venez participer aux Estivales de Thau, des soirées « découverte » de vins et produits du terroir, qui se déroulent cet été chaque jeudi, de 18h à minuit dans les communes de Sète archipel de Thau. Le jeudi 22 juillet à Sète, et aussi :

Jeudi 15 juillet – Bouzigues – Promenade des Beauces

Jeudi 22 juillet – Sète – Mail des Salins, place les Copains d’Abord

Jeudi 29 juillet – Balaruc-le-Vieux – Esplanade Marcel Pradel

Jeudi 5 août – Frontignan – Parc Victor Hugo

Jeudi 12 août – Mèze – Promenade Bessière ( parking des Tonneliers )

Jeudi 19 août – Marseillan – Quai Antonin Gros

Jeudi 26 août – Loupian – Avenue Jean Jaurès

Jeudi 2 septembre – Montbazin – Jardin public

Jeudi 9 septembre – Balaruc-les-bains – Parc Charles de Gaulles



C’est dans une ambiance musicale que des stands de dégustations prendront place à ciel ouvert pour le plaisir de tous. (5€ le verre qui donnera droit à 3 tickets pour la dégustation de vin, 2€ pour 1 dégustation). On vous y attend nombreux ! Les Estivales de Thau L’esprit Guinguette s’étend sur tout le territoire de Thau, avec la 4e édition des Estivales, organisées par l’agglo les jeudis soirs d’été à partir de 18 heures.

Venez découvrir les vins et produits du terroir, dans une ambiance festive et musicale, avec des amis ou en famille. Des stands de dégustations de vins et produits du terroir prendront place à ciel ouvert. Estivales de Thau 2021

Venez participer aux Estivales de Thau, des soirées « découverte » de vins et produits du terroir, qui se déroulent cet été chaque jeudi, de 18h à minuit dans les communes de Sète archipel de Thau. Le jeudi 22 juillet à Sète, et aussi :

Jeudi 15 juillet – Bouzigues – Promenade des Beauces

Jeudi 22 juillet – Sète – Mail des Salins, place les Copains d’Abord

Jeudi 29 juillet – Balaruc-le-Vieux – Esplanade Marcel Pradel

Jeudi 5 août – Frontignan – Parc Victor Hugo

Jeudi 12 août – Mèze – Promenade Bessière ( parking des Tonneliers )

Jeudi 19 août – Marseillan – Quai Antonin Gros

Jeudi 26 août – Loupian – Avenue Jean Jaurès

Jeudi 2 septembre – Montbazin – Jardin public

Jeudi 9 septembre – Balaruc-les-bains – Parc Charles de Gaulles



C’est dans une ambiance musicale que des stands de dégustations prendront place à ciel ouvert pour le plaisir de tous. (5€ le verre qui donnera droit à 3 tickets pour la dégustation de vin, 2€ pour 1 dégustation). On vous y attend nombreux ! dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Étiquettes évènement : Autres Lieu Sète Adresse Ville Sète lieuville 43.3986#3.65789