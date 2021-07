Mèze Mèze Hérault, Mèze LES ESTIVALES DE THAU Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

L'esprit guinguette s'étend sur tout le territoire cet été avec les « Estivales de Thau », organisée par Sète agglopôle méditerranée, tous les jeudis soirs de l'été, de 18h à minuit ! Le principe : découvrir les vins et produits du terroir dans une ambiance festive et apéritive, avec des amis ou en famille. Des stands de dégustations (vins, huîtres, moules, tielles, biscuits, chocolats, glaces…) prendront place à ciel ouvert pour le plaisir de tous. 5€ les trois dégustations du vin de votre choix ou 2€ la simple dégustation (les aliments solides sont à acheter directement sur les stands de producteurs).

+33 4 67 46 47 48 http://www.agglopole.fr/

