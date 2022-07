Les Estivales de Scie – Apéro Concert Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Avenue Saint-Hubert Esplanade Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Esplanade Belle Arrivée Avenue Saint-Hubert

2022-08-18 – 2022-08-18

Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers EUR La ville de Nueil-les-Aubiers, vous propose ses Estivales de Scie, au Parc de loisirs du Val de Scie, du 11 juillet au 26 août (fermé le lundi 15/08).

