Les Estivales de Scie – Apéro Concert

Les Estivales de Scie – Apéro Concert, 11 août 2022, . Les Estivales de Scie – Apéro Concert



2022-08-11 – 2022-08-11 EUR La ville de Nueil-les-Aubiers, vous propose ses Estivales de Scie, au Parc de loisirs du Val de Scie, du 11 juillet au 26 août (fermé le lundi 15/08).

Apéro-concert organisé en partenariat avec l’association Happy By Culture, avec Toukan Toukan (synthé pop). La ville de Nueil-les-Aubiers, vous propose ses Estivales de Scie, au Parc de loisirs du Val de Scie, du 11 juillet au 26 août (fermé le lundi 15/08).

Apéro-concert organisé en partenariat avec l’association Happy By Culture, avec Toukan Toukan (synthé pop). La ville de Nueil-les-Aubiers, vous propose ses Estivales de Scie, au Parc de loisirs du Val de Scie, du 11 juillet au 26 août (fermé le lundi 15/08).

Apéro-concert organisé en partenariat avec l’association Happy By Culture, avec Toukan Toukan (synthé pop). dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville