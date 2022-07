Les Estivales de Scie

Les Estivales de Scie, 11 juillet 2022, . Les Estivales de Scie



2022-07-11 – 2022-08-26 EUR La ville de Nueil-les-Aubiers, vous propose ses Estivales de Scie, au Parc de loisirs du Val de Scie, du 11 juillet au 26 août.

Au programme: des initiations et découvertes sportives, des structures gonflables, des immersions nature, mais aussi des séances de cinéma en plein air, des soirées théâtrales et des apéros-concerts. La ville de Nueil-les-Aubiers, vous propose ses Estivales de Scie, au Parc de loisirs du Val de Scie, du 11 juillet au 26 août.

Au programme: des initiations et découvertes sportives, des structures gonflables, des immersions nature, mais aussi des séances de cinéma en plein air, des soirées théâtrales et des apéros-concerts. La ville de Nueil-les-Aubiers, vous propose ses Estivales de Scie, au Parc de loisirs du Val de Scie, du 11 juillet au 26 août.

Au programme: des initiations et découvertes sportives, des structures gonflables, des immersions nature, mais aussi des séances de cinéma en plein air, des soirées théâtrales et des apéros-concerts. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville