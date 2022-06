Les Estivales de Pamproux : Fête du 14 Juillet Pamproux Pamproux Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Les Estivales de Pamproux : Fête du 14 Juillet Pamproux, 14 juillet 2022, Pamproux. Les Estivales de Pamproux : Fête du 14 Juillet

Place de la ferté Pamproux Deux-Sèvres

2022-07-14 12:00:00 – 2022-07-14 Pamproux

Deux-Sèvres Pamproux Les Estivales de Pamproux : Fête du 14 Juillet, animations toute la journée !

Place de la ferté, Pamproux.

12h : Pique-nique

14h : Tournoi de pétanque,

20h Dîner Paëlla (12€),

21h30 Banda « La Roliacus Banda » de Rouillé

22h : Retraite au flambeau

23h : Feu d’artifice, Bal populaire Toute la journée : Structure gonflable, jeux en bois, buvette. Réservation du repas avant le 9 juillet au 05.49.79.42.31 ou 05.49.76.31.40 + d’infos : 06.81.79.02.14 Les Estivales de Pamproux : Fête du 14 Juillet, animations toute la journée !

