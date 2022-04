Les Estivales de Musique en Médoc Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Les Estivales de Musique en Médoc Pauillac, 29 juin 2022, Pauillac. Les Estivales de Musique en Médoc Pauillac

2022-06-29 21:00:00 – 2022-07-15

Pauillac Gironde Les Estivales de Musique en Médoc est l’unique festival en France, voir au monde, à présenter une programmation de concerts entièrement dédiée à de jeunes lauréats de concours internationaux. Les plus prestigieux châteaux du Médoc servent d’écrin à ces artistes aussi exceptionnels que le vin produit.

Tous les concerts commencent à 21h et sont suivis d’une dégustation des vins des châteaux hôtes.

Retrouvez la programmation complète sur le site des Estivales de Musique en Médoc. Les Estivales de Musique en Médoc est l’unique festival en France, voir au monde, à présenter une programmation de concerts entièrement dédiée à de jeunes lauréats de concours internationaux. Les plus prestigieux châteaux du Médoc servent d’écrin à ces artistes aussi exceptionnels que le vin produit.

Tous les concerts commencent à 21h et sont suivis d’une dégustation des vins des châteaux hôtes.

Retrouvez la programmation complète sur le site des Estivales de Musique en Médoc. +33 6 69 32 48 19 Les Estivales de Musique en Médoc est l’unique festival en France, voir au monde, à présenter une programmation de concerts entièrement dédiée à de jeunes lauréats de concours internationaux. Les plus prestigieux châteaux du Médoc servent d’écrin à ces artistes aussi exceptionnels que le vin produit.

Tous les concerts commencent à 21h et sont suivis d’une dégustation des vins des châteaux hôtes.

Retrouvez la programmation complète sur le site des Estivales de Musique en Médoc. estivales

Pauillac

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Ville Pauillac lieuville Pauillac Departement Gironde

Pauillac Pauillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

Les Estivales de Musique en Médoc Pauillac 2022-06-29 was last modified: by Les Estivales de Musique en Médoc Pauillac Pauillac 29 juin 2022 Gironde Pauillac

Pauillac Gironde